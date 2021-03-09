رئاسة الجمهورية تنفي تصريحاً منسوباً لصالح بشأن الاتفاق مع إسرائيل

وقالت الرئاسة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".وأكدت أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيةً "وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".