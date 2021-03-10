الكاظمي يشكر القوات الأمنية والجهات التي ساهمت في نجاح مراسم زيارة الإمام الكاظم (ع)

وحيّا الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، "جموع الزائرين الذين توجهوا سائرين مشيًا على الأقدام من المحافظات ومن مناطق بغداد الى مدينة الكاظمية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، والتي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية ومراسم الزيارة".كما شكر الكاظمي "الكوادر الطبية والصحية وثمن جهودها في تقديم الخدمات الطبية، وحث الزائرين على الإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، كذلك قدم شكره لجهود نقل الزائرين"، معرباً عن شكره لمواكب الزائرين والفعاليات الاجتماعية والمتطوعين لجهودهم الكبيرة ومساندتهم القوات الأمنية والكوادر الصحية.