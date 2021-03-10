بسبب طوابع زيارة البابا.. تركيا تطالب كردستان بالاعتذار وتصحيح الخطأ

وقال يلدز في سلسلة تغريدات عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، انه "من الملاحظ أن من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع إصدارها من قبل إدارة الإقليم الكردي في العراق بمناسبة زيارة البابا فرنسيس الى العراق، طابع بريدي يرسم خريطة تشمل بعض المدن في تركيا أيضا".واشار إلى أنه "يحاول بعض قادة إدارة الإقليم الكردي في العراق، الذين يتجاوزون حدودهم، استخدام هذه الزيارة للكشف عن أحلامهم الفارغة تجاه وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق"، مذكراً "سلطات إدارة الإقليم كيف أن مثل هذه الطموحات الخبيثة انتهت بالفشل"، على حد قوله.وختم يلدز بيانه "ننتظر من سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق إصدار بيان لازم لتصحيح هذا الخطأ الفادح، في أسرع وقت ممكن وبشكل واضح".وكانت وزارة الخارجية التركية قد أبدت اليوم الأربعاء اعتراض بلادها إزاء الطوابع التذكارية التي أصدرتها حكومة إقليم كوردستان بمناسبة الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس.