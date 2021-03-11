الحكيم يوجه رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة بشأن اغتيال الناشطين

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، ان "حوادث الخطف والتغييب والاغتيال ضد الناشطين وأصحاب الرأي التي لازلنا نشهدها بين الحين والاخر فضلا عن كونها جرائم بشعة ومستنكرة فإنها تبعث رسائل مشوهة عن حرية التعبير عن الرأي وتقف عائقا بوجه الدعوة الى حوار وطني شامل".واضاف في تغريدة: "نطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف خلفها وانزال اقسى العقوبات بحق مرتكبيها".