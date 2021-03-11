الكعبي يبحث مع بلاسخارت سبل التعاون لإنجاح الانتخابات المُبكرة

وقال المكتب الاعلامي لالنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الوثيق بين العراق والأمم المتحدة والفريق الإنتخابي في البعثة في ملف إنجاح الانتخابات النيابية المبكرة لضمان انتخابات نزيهة و رصينة وفقا للمعايير الدولية ومُلبية لطموح الشارع العراقي ، فضلا عن التركيز على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا و تعديل مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان" .واكد الكعبي "مضي مجلس النواب وخلال الايام المقبلة في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، سيما وان الدستور حصر حق تصديق نتائج الإنتخابات بالمحكمة الإتحادية" ، مشددا على ان "الإنتخابات المبكرة لا بد من اجراءها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا ، وان اغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات والمستلزمات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من تشرين الأول من العام الحالي".ودعا الكعبي، "البعثة الاممية و جميع القوى السياسية الى التعاون مع اعضاء المفوضية وابداء جميع التسهيلات الممكنة اليها ، بعيدا عن النزعات السياسية و بما يضمن نجاح العملية الانتخابية في العراق واهميتها في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة الى ابناء الشعب".فيما ابدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "استعداد البعثة للتنسيق الكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجان المكلفة بملف الانتخابات ، وتسخير كافة الإمكانات لكل ما من شأنه انجاح جميع مراحل العملية الانتخابية واسناد المفوضية في مهامها لاتمام المهام الموكلة اليهم" .