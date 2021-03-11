الشابندر يكشف حظوظ "متظاهري تشرين" في الانتخابات

اعتبر السياسي المستقل عزت الشابندر، الخميس، أنه لا يوجد لدى "متظاهري تشرين" حظوظ في الانتخابات المقبلة، فيما وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"زعيم الطائفية" في منطقته.

وقال الشابندر في حوار خاص مع قناة السومرية، إن "بعض الفصائل المتطرفة تعمل لحسابها الخاص بهدف ارباك الوضع في العراق"، موضحاً أن "هناك اطرافاً ايرانية ثورية نفت ما تتبناه بعض الفصائل من اعمال".

وفي سياق آخر، وصف الشابندر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"زعيم الطائفية في منطقته"، معتبراً أنه "صاحب مشروع للانفصال".

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال الشابندر، إنه "لا يوجد لدى متظاهري تشرين حظوظ في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لافتاً الى أنه "لا علاقة للمحتجين بازاحة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".