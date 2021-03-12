كتلة التغيير : مبادرة "الحوار الوطني" مهمة جدا لانقاذ العراق من ازماته

رئيس الكتلة يوسف محمد قال في بيان، انه "من المهم ان يكون هنالك حوار جاد وبناء وصريح بين الفرقاء والشركاء في العملية السياسية والمكونات المختلفة، يضاف اليهم ممثلي ساحات الاعتصام من اجل بلورة مشتركات معينة بخصوص الازمات وكيفية الخروج منها في العراق".واضاف ان "من ابرز الملفات التي يمكن مناقشتها في الحوار هو العلاقات الاقليمية والدولية للعراق، والتوصل الى تفاهمات ونقاط مشتركة بخصوص ابعاد البلد عن تلك الصراعات، وبلورة افكار مشتركة بخصوص كيفية اجراء الانتخابات المبكرة والحفاظ على السلم الاهلي ونزاهتها والتأكيد على ابعاد السلاح عنها وعن الصراعات السياسية".لافتا الى "ضرورة تثبيت بعض الاسس القانونية المبنية على الدستور في هذا الحوار للوصول الى مشتركات خصوصاً في علاقة الحكومة الاتحادیة مع الاقليم في مسائل مثل النفط والغاز والموازنة للوصول الی بتشريع قانون النفط والغاز والاتفاق على تطبيع الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها".