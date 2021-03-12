الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة للسيد السيستاني.. هذه فحواها

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)، يشكره فيها على نصرته للقضية الفلسطينية وماطرحه في لقائه مع البابا فرنسيس الاول.

فيما يلي نص الرسالة: