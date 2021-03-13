ائتلاف النصر يدعو لمواجهة الإرهاب بعد مجزرة "البو دور"

وذكر الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "يدين مذبحة الاِرهاب في البو دور بمحافظة صلاح الدين، ويترحم على الشهداء، ويطالب بتظافر الجهود لاسئتصال الإرهاب بكل تصميم وعزم".وأضاف، أن "هذه المجزرة المروعة تستدعي من الحكومة وفاعليات المجتمع والقوى السياسية كافة التكاتف لمواجهة الإرهاب الأسود، فبوحدتنا هزمنا الإرهاب سابقاً ونستطيع استئصاله اليوم".وتابع الائتلاف، أن "تعافي الدولة وقوتها يكمن بتضامننا ويقظتنا وفاعليتنا ضد التحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي تواجه البلاد".