الأوقاف النيابية: ترشيح خبراء الشريعة سيكون من الوقفين

وقالت النائبة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الخبراء يفترض ان يكون عددهم (4) يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام استناداً لأحكام المادة (2/اولا/أ) من الدستور. وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية اغلبية خبراء الشريعة حصرا.وأشارت الطائي أن يتم اختيار (4) أعضاء من فقهاء القانون الدستوري يختصان بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية استناداً لأحكام المادة (2/اولا/ب) من الدستور، بالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي (2) من خبراء الفقه الاسلامي.