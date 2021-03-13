السيد مقتدى الصدر يطلق شعار الاصلاح الرياضي في العراق

وقال المقرب من زعيم التيار صالح محمد العراقي، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ان السيد الصدر وتماشيا مع مناشدات الاصلاح العام استحدث شعارا خاصا وهو الاصلاح الرياضي.واضاف انه سيتم تشكيل لجنة للاطلاع على مجريات العمل في كل من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية، والاتحادات الرياضية، والمنتخب العراقي لكرة القدم، والهدف منها انهاء الفساد الاداري والمالي ورفع المستوى الرياضي العراقي دوليا.داعيا تعاون الجهات المذكورة بشرط عدم تدخلها المباشر بالعمل لازالة كل من وصفهم بالفاسد، وخاصة لمن يدعي الانتماء للتيار الصدري.