تعزية عراقية إلى مصر

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تعربُ عن تعازيها وخالص المواساة لحكومةِ وشعب جمهورية مصر العربية إثر نُشُوب حريق في مصنع ملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاةِ عددٍ من الأشخاص وإصابة آخرين".وبعثت وزارة الخارجيّة أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعباً، سائلين الله تعالى الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.