العراق وعمان يبحثان الأوضاع الإقليمية وتعزيز استقرار وأمن المنطقة

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس. حيث نقل عبدروس الى الكاظمي، تحيات السلطان هيثم بن طارق آل سعيد".وبحث اللقاء "جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة".واكد الكاظمي، ان "العراق يسعى لتوطيد علاقاته مع سلطنة عمان ، وان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".