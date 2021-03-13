النزاهة النيابية: تفعيل ملف استرداد الأموال مرهون بالتنسيق بين المؤسسات

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، يفتقد إلى التنسيق المؤسساتي المتكامل.



وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "كل المؤسسات المعنية بهذا الملف لا تنسق فيما بينها بل تعمل كل واحدة على حدة دون التنسيق مع المؤسسات الاخرى".

وأضافت، أن "الكثير من مؤسسات الدولة في المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية والإنتربول في الخارج والبنك المركزي وهيئات النزاهة تعمل على موضوع استرداد الاموال المنهوبة لكن لا يوجد تنسيق فيما بينها".

وأكدت ضرورة "التشديد في الاتصالات من أجل استرجاع العقارات الخارجية، وللأسف لا يوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية بهذا الصدد"، مشيرة الى أن "التنسيق والتكامل، يحتاجان الى إقامة دعاوى خارجية تتطابق مع قانون الدول التي توجد فيها الاموال المنهوبة".