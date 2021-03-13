الكاظمي يعلن دعمه لافتتاح منفذ الجميمة مع السعودية

وقالت محافظة المثنى في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "محافظها أحمد منفي جودة التقى اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد، لمناقشة أوضاع المثنى وملف المشاريع الوزارية المتلكئة، وتوفير فرص عمل للعاطلين من الشباب".وأكد جودة، بحسب البيان، أن "الكاظمي وعد بإكمال المشاريع الوزارية المتلكئة بأسرع وقت كمجسر الصدرين والمستشفى الألماني ومشروع ماء المثنى الكبير، والمدارس المتوقفة من وزارة التربية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذه المشاريع، كما أعلن عن دعمه لافتتاح منفذ الجميمة مع السعودية، وتطوير الفرص الإستثمارية، لتوفير المزيد من فرص العمل لابناء المحافظة".واشار المحافظ الى ان "رئيس الوزراء شدد على انه سيعمل مع الحكومة المحلية لتطوير واقع المحافظة الخدمي والعمراني".