وزير الداخلية عثمان الغانمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري في الدوحة

بيان لوزارة الداخلية تلقت السومرية نيوز نسخة منه ذكر، ان "الغانمي بحث مع نظيره القطري عدد من الموضوع ذات الاهتمام المشترك، حيث تأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من دولة قطر لحضور المعرض الدولي الثالث عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر 2021)".واضاف البيان، "كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خاصة في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة".