الصدر يطالب المحتجين بالمشاركة في الانتخابات لاحداث التغيير

وقال الصدر في تغريدة على تويتر ، انه يشعر بماساة تجاه المتظاهرين الذين احرقو الاطارات في الطرق الرئيسة، كما وعبرعن تضامنه معهم بالقول: اني احس بماساتهم واهاتهم واسمع انينهم، فقد استحكم الفساد في بلدي ودمر كل اشيائي الحبيباتِ.ودعا الصدر المتظاهرين بعدم حرق الاطارات وقطع الشوارع وترهيب المارة لانها لا تؤدي الى الاعمار والذي هو هدف اساسي للاحتجاجات.مطالبا منهم ان يكون صوتهم عاليا في صناديق الاقتراع والمشاركة بالانتخابات لاحداث التغيير.