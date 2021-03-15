البرلمان يعقد جلسة برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة اعتيادية له برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي

يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤٣)".