بعد لقاءه على "السومرية" الشابندر يحذر كل من يحاول الاساءة اليه

وقال البيان الذي تلقته "السومرية نيوز" ان بعد لقاء الشابندرعلى قناة السومرية و كشفه للحقائق المُرّة دون أن يميز بين مكوِّن وآخر و حزب وغيره ، استاءت بعض رموز الفساد والعمالة والنذالة ممّن هزُلت بنا الدنيا بوجودهم بيننا بعد مسيرة عمرها لايقل عن خمسين عاماً مضرجة بدماء خِيرة بناتنا و ابناءنا و آلاف السجناء والمشردين.واضاف البيان ان رموز الفساد تلك من غِلمان و غُمّان و ثولان لم يَرُقْ لها هذا اللقاء فحركت جيوش الجراد المأجور بوابل من الكلام الرخيص الذي لايليق بغير مَن استأجرهم واستعبدهم بدُفعات المال الحرام .وفي هذا الصدد نهيب بمن يحترم نفسه ومهنيته من إعلاميين أو مشرفين على مواقع التواصل ألا يساهموا بنشر الترهات وترويجها تحت عناوين و أسماء مستعارة و نقول لأسراب الجراد القذر و من يقف وراءهم إن موعدكم الصبح اليس صُبح القضاء بقريب .يذكر ان السياسي المستقل عزت الشابندر ظهر في لقاء خاص مع الاعلامي "غزوان جاسم" على قناة السومرية الفضائية يوم الجمعة الماضي وكشف اثناء اللقاء جملة ملفات تخص العملية السياسية ودور القيادات وزعماء الكتل وعن كيفية تعاطيها مع الاحداث المهمة والتي تتعامل معها بانتقائية وفقا لمصالحها بحسب قول الشابندر.