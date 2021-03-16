برلمان كردستان يدعو حكومة بغداد لتعويض ضحايا حلبجة ماديا ومعنويا

بيان لرئاسة برلمان الاقليم قال ان جرح حلبجة لن يندمل في وجدان شعبنا وهو صفحة سوداء في تاريخ حكم النظام البعثي وهي جريمة بحق الانسانية جمعاء وليس بحق شعبنا فقط، كونها مثل هيروشيما وناغازاكي ومثل الهولوكوست لذلك فإننا نندد بشدة بهذه الجريمة المروعة وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى تصنيف هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية كي لا يتم تكرار مثل هذه المجزرة على شعبنا".واضاف البيان "كما ينبغي على الحكومة العراقية ان تنفذ قرار المحكمة الاتحادية والمادة 132 من الدستور العراقي لتعويض ذوي شهداء وضحايا حلبجة، كما ان من واجب مجلس النواب العراقي اصدار قرار خاص بالإبادة الجماعية ضد شعبنا وأن يتم تحصيل حقوق ذوي الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا".