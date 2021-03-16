نائب: لا اتفاق حتى اللحظة بشان حصة الاقليم في الموازنة

وقال الموسوي في حديث للسومرية نيوز، انه "حتى اللحظة فلا يوجد اي اتفاق نهائي بين حكومة اقليم كردستان وحكومة بغداد كما انه لايوجد اي اتفاق مع الوفود السياسية التي حضرت من الاقليم مع القوى السياسية"، مبينا ان "هنالك ضغوطات كبيرة تمارس على القوى السياسية في محاولة لتعطيل الموازنة لاكبر فترة ممكنة الى حين الوصول الى اتفاق مع الاقليم".واضاف الموسوي، ان "تلك المحاولات نعتقد انها بعيدة المنال، خصوصا ان التصريحات الاخيرة من قبل القيادات الكردية هي محبطة وغير دستورية وتحاول القوى الكردية وحكومة الاقليم فرض ارادتها على الحكومة الاتحادية، وهو الامر الذي لن نسمح به باي شكل من خلال إصرارنا على استكمال الموازنة في اسرع وقت".