اللجنة الأمنية للانتخابات تؤكد ضرورة تجهيز قاعدة تضمن أمن الناخبين

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعاً بمقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترأسه رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الامير الشمري؛ لبحث عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة والاستماع الى ايجازات قدمها مسؤولي اللجان الفرعية منها الميدانية والإعلامية والاستخبارية".وشدد الشمري على "اهمية مضاعفة الجهود وتذليل العقبات التي تعترض سير عمل اللجان وبما يجهز لقاعدة أمنية رصينة يضمن معها أمن الناخب والعملية الانتخابية عموماً".وبحث المجتمعون، بحسب البيان "أهمية الاستمرار بتهيئة البنى التحتية اللازمة والمتعلقات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وخلص المجتمعون الى عرض توصيات ومتابعة تنفيذ جدول اعمال اللجنة الامنية".