العراق وقطر يؤكدان ضرورة إيجاد الأُطُر الحوارية الصحيحة لحفظ أمن المنطقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها "فؤاد حسين أجرى زيارة رسميّة إلى العاصمة القطرية الدوحة، وعقد مباحثاتٍ مع القادة القطريين. حيث كان في استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وتباحث الطرفين في العلاقات بين البلدين وكيفية خلق فرص الاستثمار في المرحلة القادمة، داعياً أن تبادر الشركات القطرية للعمل في العراق وعلى مختلف الصُعُد".كما بحث اللقاء، "الوضع الأمني في المنطقة، وتم التأكيد على ضرورة البدء بالعمل بإتجاه خلق المبادرات الجماعية للحفاظ على أمن دول المنطقة وإيجاد الأُطُر الحوارية الصحيحة والممكنة للوصول إلى الاهداف المرجوّة".في السياق، اجتمع حسين بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وجرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضرورة زيادة التنسيق في المجالات المختلفة والتي تتعلق بالوضع في المنطقة.وقدم الوزير العراقي "التهنئة لنظيره القطري بمناسبة إعادة العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى مسارها الصحيح، ثم وجّه الدعوة للوزير القطري لزيارة العراق، من جانبه أبدى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قبوله الدعوة ووعدَ بإجرائها خلال الفترة المقبلة".وتوجه وزير الخارجية، إلى مقر السفارة العراقيّة في الدوحة وأكد "أهمية تعزيز حضور العراق ضمن سياسة التوازن وبناء الاستقرار والانفتاح على جميع الأطراف، بما يخدم مصالح العراق والمنطقة".