مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

رفع مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الى يوم الخميس المقبل.



وعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية له برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي. وتضمن جدول اعمال الجلسة استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.