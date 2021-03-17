Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
ضحايا كورونا.. الإصابات تتجاوز 121 مليوناً حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تشظي البيت الواحد والسعي خلف التوافق يعرقلان تمرير الموازنة

سياسة

2021-03-17 | 08:36
تشظي البيت الواحد والسعي خلف التوافق يعرقلان تمرير الموازنة
2,144 مشاهدة

حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ما زالت تحرج مجلس النواب امام الجماهير، رغم إصرار العديد من البرلمانيين على إدراجها في اسرع وقت وترك الخيار لممثلي الشعب، ففي الوقت الذي يرى فيه برلماني بان تشظي القرار السياسي داخل البيت الواحد خلق صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل، اكد آخر ان ذهاب ومجيء الوفود من الاقليم الى بغداد لن تؤدي الى حل المشكلة.

رئيس كتلة بدر البرلمانية النائب حسن الكعبي، اكد ان الجهود منصبة باتجاه التصويت على الموازنة الاتحادية قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وقال الكعبي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "أعضاء البرلمان لديهم الاصرار والرغبة والحماسة على حسم قضية الموازنة الاتحادية في اسرع وقت ممكن لأهميتها الكبيرة وارتباطها بقوت المواطن واستكمال المشاريع الخدمية والاستثمارية التي سيكون مردودها وفائدتها على المواطن والبلد بالدرجة الأساس"، مبينا ان "انشغال مجلس النواب بقانون المحكمة الاتحادية جعل البرلمان يؤجل حسم الموازنة لبعض الوقت".

واضاف الكعبي، ان "مجلس النواب وحين الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية فسيتم التوجه بشكل مباشر للتصويت على الموازنة في أقرب جلسة بعد التصويت على المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "جهدنا ينصب باتجاه حسم التصويت على الموازنة قبل نهاية الاسبوع الحالي".

عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، اشار الى ان تشظي القرار السياسي داخل البيت الواحد خلق صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل بشان الموازنة الاتحادية وجميع القوانين المهمة.

وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحوارات ايجابية وهنالك تفاهمات جيدة، لكن حينما يتشظى القرار السياسي داخل البيت الواحد فحينها تكون هنالك صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل، ما يجعلنا حينها نذهب الى التفاهم مع البعض"، مبينا ان "هنالك تشظي كردي كردي وسني سني وشيعي شيعي ما جعل التفاهمات صعبة بشأن اي قرار او قانون".

واضاف كوجر، ان "البيت الشيعي هو المعترض على حصة الإقليم في الموازنة وحين الذهاب اليهم، فإننا نجد اكثر من رأي داخل البيت الشيعي وهناك كتل لديها موقف من الحكومة الاتحادية او موقف من الاقليم او من حزب معين ما جعلنا لا نصل الى موقف نهائي"، لافتا الى اننا "بالفترات السابقة كان هنالك تحالف وطني وتحالف كردستاني وقوى سنية موحدة وحين يتفق القادة فينزل القرار الى القواعد، وما زاد الصعوبة ان هنالك العديد من النواب اليوم لا يخضون لقرار قادة كتلهم وهنالك انتقال لاكثر من نائب بين عدة كتل برلمانية".

ولفت الى ان "هنالك كتل ترى نفسها بالانتخابات المقبلة هي الفائز الاكبر ما يجعلها تضغط باتجاه الانتخابات المبكرة ومن هذا المنطلق تحاول الربط بين القوانين المهمة كالمحكمة الاتحادية والموازنة، وهنالك اطراف اخرى ترى عكس هذا الامر لاهمية وخصوصية الموازنة".

من جانبه فقد اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، ان قضية حصة الاقليم واستمرار ذهاب ومجئ الوفود من الاقليم الى بغداد لن تؤدي الى حل المشكلة.

وقال ذيبان في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية ومنذ الخامس عشر من شهر شباط فقد ارسلت كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب استكمالها للموازنة باستثناء فقرة اقليم كردستان، وطالبنا بتحديد موعد لإدراجها على جدول الأعمال ومناقشتها والتصويت عليها"، مبينا انه "منذ ذلك الوقت لم تدرج رئاسة البرلمان القانون على جدول الاعمال وتم جمع تواقيع اكثر من 150 نائبا لمطالبة الرئاسة بإدراجه في الجلسات اللاحقة وتم تحديد موعد في جلسة الاثنين الماضي وايضا لم يتم إدراجها".

واضاف ذيبان، ان "قضية الاقليم واستمرار ذهاب ومجيء الوفود من الاقليم فهي لن تؤدي الى حل المشكلة، وهنالك رؤية لدى اقليم كردستان بان يأخذ ولايعطي وهنالك تنصل وعدم التزام بالسنوات السابقة ولدينا اثباتات وشواهد عديدة بعدم التزام حكومة الاقليم في تسليم النفط الى المركز، بالتالي الحل الافضل هو ادراج الموازنة على جدول الاعمال وترك الخيار لممثلي الشعب للتصويت على ما يرونه مناسبا للعراق وشعبه".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:52 | 2021-03-17 11:52
11:29 | 2021-03-17 11:29
11:08 | 2021-03-17 11:08
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
21.27%
10:55 | 2021-03-16
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
10:55 | 2021-03-16
الكشف عن توصيات &quot;الأزمة النيابية&quot; بشأن حظر التجوال والامتحانات
20.06%
15:00 | 2021-03-15
الكشف عن توصيات "الأزمة النيابية" بشأن حظر التجوال والامتحانات
15:00 | 2021-03-15
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
17.69%
02:39 | 2021-03-16
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
02:39 | 2021-03-16
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
15.38%
13:17 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
13:17 | 2021-03-15
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
13%
10:12 | 2021-03-16
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
10:12 | 2021-03-16
التربية تُحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الأول ونصف السنة
12.6%
16:02 | 2021-03-16
التربية تُحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الأول ونصف السنة
16:02 | 2021-03-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.