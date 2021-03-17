رئيس أركان الجيش الباكستاني يصل النجف

وصل رئيس اركان الجيش الباكستاني الفريق قمر جاويد باجوا، الى النجف، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الباكستاني الفريق قمر جاويد باجوا وصل إلى النجف في زيارة غير معلنة".