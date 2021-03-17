المالكي يدعو لمزيد من الدعم الدولي إلى العراق

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفيرة استراليا الجديدة لدى العراق بولا غانلي، حيث أبدى ترحيبها بها، متمنيا لها النجاح في مهمتها الجديدة سفيرة لبلادها في بغداد".واشار المالكي الى ان "العراق اليوم يتطلع لمزيد من دعم المجتمع الدولي وبلدان العالم كافة، خصوصا وهو يستعد لإجراء الانتخابات والمضي نحو اجراء تصحيح لمسار العملية السياسية في البلاد، والانطلاق لتشكيل حكومة قوية تعمل على رفع مستوى الخدمات وإعادة إعمار البنى التحتية، وتعالج أزمة البطالة وتوفر فرص العمل للعاطلين".ودعا الى "مواصلة التعاون بين بغداد وكانبرا في جميع المجالات لاسيما في قطاع النفط والزراعة والتعليم".بدورها، اعربت السفيرة غانلي عن دعم حكومة بلادها للعراق وشعبه وفي المجالات كافة وبما يحقق استقراره الداخلي والإقليمي.