تكليف نائب عن دولة القانون بمهام رئيس مؤسسة الشهداء (وثيقة)

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن تكليف النائب عن دولة القانون عبد الإله النائلي بمهام رئيس مؤسسة الشهداء.

وأدناه نص الوثيقة: