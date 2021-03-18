صالح يدعو للحوار ونبذ الخلافات وتعزيز أمن واستقرار البلاد

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان في مستهل اللقاء عبّر الكاردينال لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره لجهود إنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق، وللجهد الحكومي الواسع الذي ساهم في ذلك، مشيراً إلى أهمية الزيارة لكل العراقيين الذين أبدوا حفاوة استقبال كبيرة لقداسته من المسلمين والمسيحيين وباقي الأطياف.من جانبه أثنى رئيس الجمهورية على جهود الكنيسة العراقية ودورها في التحضير للزيارة، لافتاً إلى أن زيارة البابا فرنسيس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى من العنف والنزاعات ويتطلع للمضي قدما نحو إرساء أمنه واستقراره وسلامه، والحفاظ على تعايشه السلمي وحماية أطيافه ومكوناته المتنوعة.موكدا على ضرورة التلاقي والحوار بين الجميع ومناقشة المسائل العالقة في البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد على المصلحة العليا للمواطنين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار.