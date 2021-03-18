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ما بين متفائل ومعترض .. كفة الاغلبية يعلو كعبها لتمرير الموازنة

سياسة

2021-03-18 | 09:10
ما بين متفائل ومعترض .. كفة الاغلبية يعلو كعبها لتمرير الموازنة
1,008 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت الصراعات السياسية والسعي خلف التوافقات، تقف حجراً في طريق استكمال التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ففي الوقت الذي تتعالى فيه الاصوات المطالبة بترجيح كفة الاغلبية السياسية على التوافقية، يشير اخرون الى ان هنالك تقارب وتوافق يحصل بشكل تدريجي بشأن حصة اقليم كردستان بالموازنة وسوف تذلل كل الصعاب ويتم التصويت على الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان استمرار التأخير في عرض الموازنة على جدول الأعمال وانتظار التوافقات السياسية هو امر مرفوض ولا ينبغي الاستمرار به الى ما لا نهاية، مشيرا الى ان الاغلبية السياسية هي المعمول بها في جميع الانظمة الديمقراطية بالتالي فان الاصرار على التوافقية خصوصا في قضية الموازنة التي تأخرت كثيرا سيكون ضررها كبيرا خصوصا في هذه المرحلة والتحديات التي يعيشها البلد.

وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "الموازنة تأخرت كثيرا، وكما يبدو فان استمرار المماطلة من اقليم كردستان وتجاوب رئاسة مجلس النواب مع تلك المماطلة رغم جمع تواقيع اكثر من 150 نائبا لإدراجها في جدول الاعمال، هو تهاون في حقوق ممثلي الشعب وتجاوزا على الصلاحيات الدستورية للرئاسة"، مشددا على ان "اعضاء مجلس النواب لن يبقى صبرهم الى ما لا نهاية وعلى رئاسة مجلس النواب ان تترك الخيار لممثلي الشعب من خلال عرض الموازنة على جدول الأعمال وترك الخيار للنواب لاختيار ما يرونه مناسبا بعيدا عن توافقات الغرف المغلقة".

واكد على "ضرورة ان تكون الجلسة علنية وامام وسائل الاعلام لإحراج دعاة التوافقية و المتنازلين عن حقوق محافظات الوسط والجنوب لإرضاء اطراف تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا".

النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، حذر من خطورة تمرير الموازنة او اي قانون مهم وفق مبدأ لي الاذرع وكسر الإرادات.

وقال المسعودي في حديث للسومرية نيوز، ان "التفاهمات وليس التوافقات هي امر ضروري ومهم بغية الخروج بصيغة قوانين قابلة للتطبيق على الارض وتصب بالمصلحة العامة وتمنع حصول تقاطعات تعرقل تطبيق القوانين"، مبينا ان "الابتعاد عن التقاطعات والوصول الى تفاهمات حقيقية هو امر ندعمه لانتاج موازنة متوازنة مرضية للجميع".

واضاف المسعودي، ان "الانتظار والتأخير ليس في مصلحة احد، ونعتقد ان الوقت بدأ يداهمنا ولا بد من حسم قانون الموازنة سواء بالاغلبية العددية او من خلال التفاهمات، ولكن ليس وفق مبدأ لي الاذرع وكسر الإرادات"، مشددا على اننا "نتفاعل بشكل ايجابي مع ملف الموازنة ونتمنى من باقي الكتل ان تعمل وفق ما نعمل بغية الخروج بموازنة ايجابية تصل بالجميع الى بر الامان بشكل سريع".

نائب الامين العام لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الانصاري، اشار الى ان هنالك تقارب وتوافق يحصل بشكل تدريجي بشأن حصة اقليم كردستان بالموازنة وسوف تذلل كل الصعاب ويتم التصويت على الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الانصاري في حديث للسومرية نيوز، ان "تعطيل الموازنة لا يرتبط فقط برواتب الموظفين بل هو تعطيل لكل عجلة التنمية في البلد"، مبينا ان "هنالك العديد من الجلسات داخل اللجنة المالية والحكومة والقوى السياسية وقد وصلنا الى مراحل متقدمة من النتائج".

واضاف الانصاري، ان "المشكلة اليوم وكما هي عليه في السنوات السابقة ترتبط بحصة اقليم كردستان بالموازنة، حيث نرى ان الجانب الكردي له سقوف عالية بالمطالب ويعلم الجميع هي ان هنالك حقوق لشعبنا من الجنوب الى المال ولا نريد ان نظلم حق الشعب الكردي كما لا نقبل بان نظلم حق باقي المحافظات"، لافتا الى ان "هنالك تجاوز بالمطالب من قبل الكرد لكن اليوم والحمد لله فهنالك تقارب وتوافق يحصل بشكل تدريجي وسوف تذلل كل الصعاب وسيتم التصويت على الموازنة خلال الايام القليلة المقبلة".
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