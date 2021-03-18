نائب يكشف عن اتفاق نهائي بشأن الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية

وقال الشعلان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية اتفقت على عقد جلسة اليوم وبحال كان التواجد لثلثي اعضاء البرلمان فسيتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية اما في حال كان الحضور للاغلبية البسيطة فسيتم طرح تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 للتصويت".وبشان قانون الموازنة اشار الى "الاتفاق على عقد جلسة يوم غد في الساعة الـ 12 ظهراً للتصويت على الموازنة".