البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد لإكمال قانون الموازنة

رفع مجلس النواب، الخميس، جلسته الى يوم غد لإكمال قانون الموازنة.

وصوت مجلس النواب، الخميس، على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية. وأكدت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أن جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية يوم غد الساعة الواحدة ظهراً.

