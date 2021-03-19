نائبة: البرلمان استكمل امس الركيزة الثالثة للانتخابات المبكرة

وقالت الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب وبعد ان استكمل التصويت على قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات في وقت سابق ، فانه استطاع بجلسة الخميس استكمال الركن الثالث والمهم من أركان الانتخابات المبكرة التي طالبت بها المرجعية والجماهير"، مبينة ان "مجلس النواب استطاع تجاوز كل التحديات واستكمال ما عليه في هذا الملف الحيوي والمهم حيث اصبحت الكرة اليوم في ملعب الحكومة ومفوضية الانتخابات لاستكمال ما عليهما من واجبات وتهيئة الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة".واضافت ان "البرلمان اليوم امام تحدي جديد يرتبط بقوت المواطن وهو استكمال قانون الموازنة الاتحادية والذي نتمنى ان يحسم ويتم التصويت عليه في جلسة اليوم الجمعة ليكون انتصار جديد يضاف الى جهود السلطة التشريعية في تلبية ما يطالب به الشعب العراقي".وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس الخميس، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005.