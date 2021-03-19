مؤسسة السجناء تكشف تفاصيل جديدة بشأن رواتب محتجزي رفحاء

وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابت"، مؤكداً أن "قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب".وأضاف أن "جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر".