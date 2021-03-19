المشروع العربي ترهن دخول جلسة التصويت على الموازنة بشروط

وقال رئيس الكتلة احمد الجربا في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كتلة المشروع العربي لن تدخل جلسة التصويت على الموازنة حتى يتم اضافة هذه الفقرات: (اضافة مادة بالموازنة تخص المغيبين والمفقودين بعد احداث داعش وصرف رواتب لذويهم، زيادة التخصيصات في ملف تعويضات المحافظات المحررة بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة، إضافة إلى اعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية والاتحادية، إعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الدفاع والحشد الشعبي والعشائري)".ومن الفقرات التي طالبت الكتلة بتضمينها أيضاً "اعادة المفصولين من الكمارك والمنافذ، يعالج بالموازنه ملف المحاضرين والخريجين والاجراء اليوميين، ارجاع الدولار على ماكان عليه او تثبيته على سعر 1250 دينار".وكانت كتلة النهج الوطني، قد أعلنت اليوم، مقاطعتها جلسة التصويت على الموازنة "لتضمنها فقرات كارثية اقتصاديا واجتماعيا ولعدم انصاف محافظات الوسط و الجنوب بالقياس للاقليم"، بحسب ما جاء في بيانها.