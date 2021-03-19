الكشف عن مقترحات مسودة الموازنة قبيل التصويت عليها

وبحسب الوكالة، فقد تضمنت المقترحات "إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ونقل ملف التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي، واستثناء وزارة الصحة في تعيين المشمولين بقانون المهن الطبية وقانون الخريجين الأوائل، بالإضافة إلى منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة، مع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد".وتضمنت أيضاً "لوزارة التربية إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020، عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة وظيفية في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، وإلزام إقليم كردستان بتزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له، مع التزام وزارتا الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني بنفس الوزارة، بالإضافة إلى إيقاف النقل والتنسيب بين الرئاسات والوزارات إلا في حالة الضرورة".