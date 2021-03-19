رئيس الجمهورية: البابا فرنسيس اكد دعمه لإعادة اعمار الموصل

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في مقابلة متلفزة اليوم، إن "البابا فرنسيس اكد دعمه إعادة اعمار الموصل، واكد ضرورة تعبئة الجهود الدولية من اجل ذلك".وأضاف، أن "تحرير الموصل كان جهدا عراقيا عظيما، ومن شارك في ذلك يجب ان يقدر عاليا، وكل أطياف الشعب ساهمت في ذلك، القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة، وكذلك قوات التحالف".وتابع صالح في سياق أخر، أن "منظومة الحكم بحاجة الى اصلاح بنيوي، ولم تعد مقبولة من المواطن العراقي في الجنوب والوسط وفي كردستان، العراقيون يستحقون افضل مما هم عليه اليوم".