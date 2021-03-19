برلماني يعلن عن جمع تواقيع نيابية لتعديل مادة بالموازنة

وقال عواد في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المادة 11 الحالية تشير الى تسليم الاقليم 250 الف برميل كاقيام الى الحكومة المركيزة وليس نفط بشكل مباشر بسعر النفط الموجود على الساحة"، مبينا ان "هذا السعر نعتبره ضحك على الذقون ومعناه مزيد من التلاعب وسيطرة الاقليم على الثروة بشكل مخالف للدستور والقانون الذي اشار الى ضرورة سيطرة الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة ووزارة النفط".واضاف عواد، "مضينا الى جمع تواقيع لتعديل المادة وتقديم مقترح للمادة جديد والتي نصها (نطالب بتعديل نص المادة 11 من الموازنة الاتحادية لتلزم الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط وبشكل مباشر الى شركة سومو وكذلك ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم ويتحمل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية التبعات للقانونية للصرف خلافاً لذلك)".واكد ان "اي تصويت للمادة بصيغتها الموضوعة في الموازنة سابقا يعد مجاملة للاقليم ومخالفة للدستور".