نائب: تأخير عقد جلسة التصويت على الموازنة متعمد

أكد عضو مجلس النواب، كاظم الصيادي، اليوم الجمعة، أن تأخير عقد جلسة التصويت على الموازنة "متعمد".

وقال الصيادي في تغريدتة تابعته السومرية نيوز، "حرب نفسية تمارس على اعضاء مجلس النواب للتصويت على بعض فقرات الموازنة من خلال تأخير عقد الجلسة المتعمد".

