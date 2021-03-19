الكتل السياسية تتفق على موعد إقرار الموازنة

اتفقت الكتل السياسية، الجمعة، على موعد إقرار الموازنة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل السياسية تتفق على النقاط الخلافية وتحدد العاشرة مساءً موعداً لاقرار الموازنة".

