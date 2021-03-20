لجنة برلمانية تحذر البرلمان من اتخاذ قرارات وخطوات تستفز العراقيين

واضاف ان "تحديد وفرز قتلى دواعش الارهاب عن الابرياء المقربين أمر صعبا يتطلب اجراءات تحقق وتدقيق لكي يمنع شمول اعداد من الارهابيين في هذا المقترح، علما ان تجارب سابقة كشفته الجهات الرقابية عن تزوير اعداد ليست بالقليلة تم أدراجها تحت عنوان ضحايا الاخطاء الحربية والعسكرية وهم في الواقع من قتلى داعش الارهابي الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين مدنيين وعسكريين ومن اهالي نفس المناطق المحررة".وتابع: "ولكل ما تقدم نحذر البرلمان من اتخاذ قرارات او خطوات تنتج تلك المحاذير التي تستفز العراقيين عموما وأهالي المحافظات المحررة خصوصا".