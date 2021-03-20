دعما للمنتوج المحلي.. الاقتصاد النيابية تدعو للأرتقاء باقتصاد البلاد

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للجنة ورد للسومرية نيوز، إنّ "رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، أجرى أمس الاول الخميس، زيارة الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، للإطلاع على عمل الشركة وتقديم الدعم لها من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بما يحقق مصلحة العراق والارتقاء بإقتصادهِ".وبحسب البيان، اكد الكناني، إن "الزيارة تأتي أنطلاقاً من المساعِ الحثيّثة لتطوير المنتج المحلي"، مشددا على "ضرورة إعادة الروح للمنتج المحلي وإيقاف استيراد المواد الممكن إنتاجها وتصنيعها داخل العراق".