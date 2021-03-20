نائب يتهم جهات سياسية بمحاولة تفريغ الموازنة من محتواها

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حوارات الموازنة اقتربت من نهايتها وسيتم تمريرها اليوم بشكل نهائي، بعيدا عن المزايدات السياسية والحزبية التي حاولت حرف الموازنة عن طريقها وهدفها الصحيح، بغية استغلالها كدعاية انتخابية مبكرة ومنبر للمزايدات والاستهداف السياسي"، مشيرا الى ان "الموازنة هدفها الاساس رسم السياسة المالية للدولة لعام واحد اما تحويلها الى جوانب اخرى لا تسمن او تغني من جوع فهو امر خطير ويفرغها من محتواها".واضاف ان "الموازنة أصبحت قاب قوسين او أدنى من الحسم ولم يتبقى منها الا امور شكلية بسيطة، نتوقع حسمها خلال وقت قصير للمضي بعقد جلسة التصويت عليها اليوم".