نائب يتهم جهات بعرقلة اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده

وقال ابو الجون في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار اثر وبشكل كبير على المواطن البسيط اكثر من الطبقات الاخرى وان استمرارها دون السيطرة على ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق المحلية لا يضر غير المواطن"، مبينا ان "من يتهم النواب المدافعين عن مصلحة الشعوب و الطامحة في حياة كريمة هم من يعرقلون اعادة سعر الصرف الى سابقه ويتفقون مع الاخرين لاجل مصالح شخصية فقط".واكد ان "انعاش الاقتصاد العراقي من خلال رفع قيمة الدينار وخفض الدولار، وليس العكس لان جميع الدول التي انعشت اقتصادها كان عن طريق اضعاف العملات الاجنبية ورفع قيمة العملة المحلية".