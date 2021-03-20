برلمانية تقدم مقترحات بشان ذي قار وتحذر من التسويف

وقالت الغرابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، ان "الجميع يعلم من هي محافظة ذي قار وما هي أهميتها من جميع النواحي اقليميا او محليا، وتأريخها يشهد لها وتضحيات أبنائها كانت نبراس لانارة مسيرة الشعب العراقي في حرية ضد الارهاب في شتى الوانه، لكننا اليوم نتفاجأ في قانون الموازنة رغم كثرة المناشدات والمطالبات من قبلنا لانصاف محافظتنا العزيزة هذا القانون وللأسف الشديد لم ينصفها ولم يضع لها الحلول رغم ان الوضع في المحافظة خطير جدا وربما تخرج الامور عن السيطرة في حال استمرار تسويف المطالب وتجاهل أبنائها".واضافت "من هذا المنطلق ومن باب المسؤولية القانونية والاخلاقية فإننا ندرج مطالبنا التي بحال عدم تلبيتها فلن نصوت على الموازنة ونقاطع جلستها:١- تخصيص درجات وظيفية وبالأخص في شركة النفط والوزارات الاخرى لأبناء المحافظة.٢-تخصيص مبالغ مالية لاعمار المحافظة ويكون ضمن المبالغ المخصصة للمحافظات المحررة كونها احد المحافظات المضحية في الحرب ضد الإرهاب.٣- تخصيص مبالغ مالية لانعاش الاهوار وتغيير وضعها.٤-تخصيص مبالغ مالية للمناطق الأثرية لانعاشها بغية الاستفادة منها في دعم تخصيصات المحافظة.٥-تخصيص درجات خاصة للعقود والمحاضرين المجانيين.٦-الغاء فقرة حجب البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ مالية كافية لمفردات البطاقة التموينية.٧-ونطالب ايضا بأدراج طلبنا الذي تم الموافقة عليه سابقا لاحتساب الضحايا الذين سقطو في كربلاء اثر التدافه واحتسابهم شهداء اسوتا بضحايا حادثت العبارة في نينوى.وأشارت الغرابي إلى أن "هذه المطالب هي جزء بسيط من حقيقة ما تحتاجه المحافظة فعليا ونقول بكل صراحة الى مجلس النواب والحكومة نحن حذرنا وطالبنا فلا تتجاهلوا مطالبنا و تحذيرنا وتتركوا الامور تخرج عن السيطرة".