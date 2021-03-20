الفتح يكشف أبرز نقاط الخلاف مع الوفد الكردي ويرجح تأجيل الجلسة

كشفت النائب عن تحالف الفتح زهرة البجاري، اليوم السبت، عن أبرز النقاط التي لم يتم الاتفاق حولها بين الوفد الكردي والكتل السياسية داخل البرلمان.

وقالت البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أبرز النقاط تتمثل بآلية دفع أموال النفط ومقدار النفط الذي يحتسب، والديون المترتبة على الإقليم".



وطالبت نواب الوسط والجنوب ونواب محافظة البصرة بالخصوص بالتعامل بالمثل مع الاقليم.

ورجحت البجاري "تأجيل جلسة التصويت على الموازنة لساعات بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية".



وكان مصدر برلماني قد أشار في حديثه لـ السومرية نيوز، إلى "فشل الاتفاق بين الكرد والقوى الشيعية بعد رفض الكرد اضافة فقرة تتعلق بعدم تسليم حكومة المركز مستحقات الاقليم في حال عدم التزام الاخير بتسليم ما بذمته".