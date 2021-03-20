صالح والفياض يؤكدان ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل في مقر إقامته في السليمانية، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار المواطنين".وشدد على ضرورة "مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وحماية السلم المجتمعي والأمن العام".