نائب: تاجيل التصويت على الموازنة افضل من تمريرها على علاتها

وقال الدهلكي في حديث للسومرية نيوز، اننا "نعلم جيدا ان الموازنة تاخرت وهنالك حاجة لتمريرها بشكل سريع لارتباطها بالمشاريع التنموية وغيرها من الامور التي تحرك عجلة الدولة"، مبينا ان "التأجيل لم يكن من فراغ ونعتقد انه الضرر الاهون من تمريرها بعلاتها وبشكل متسرع".واضاف الدهلكي، ان "الموازنة تمثل سياسة الحكومة المالية لعام كامل، بالتالي فهي بحاجة الى تأني ودراسة وتفاهمات على اعلى مستوى وان يتم الخروج بموازنة توافقية بين الجميع دون اقصاء الى اي طرف وتلبي طموحات كل مكونات الشعب العراقي خصوصا ونحن نعيش اعياد نوروز"، مشددا على "اهمية تشريع موازنة تنصف اغلب شرائح المجتمع خصوصا شريحة الشباب اضافة الى وضع رؤيا واضحة ومجدولة لاعمار المحافظات خصوصا المحررة التي تعرضت الى اضرار كبيرة".واكد ان "التحديات كبيرة منها بالواقع الصحي بسبب كورونا وما تسببت به من ازمة اقتصادية اضافة الى التحرك باتجاه الانتخابات المبكرة في تشرين الاول المقبل، وهذه الامور جميعا تستوجب منا الخروج بموازنة متكاملة تدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق الى حين اجراء الانتخابات وابعادها عن المطبات التي من الممكن ان تكون لها انعكاسات سلبية تؤثر بشكل مباشر على الجميع".