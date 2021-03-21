بالفيديو.. نواب يعتبرون دعوات تخفيض سعر الصرف "تسويقاً إعلامياً"

اعتبر نواب، الاحد، دعوات تخفيض سعر صرف الدولار "للتسويق الاعلامي فقط"، مؤكدين أنه ليس من صلاحية البرلمان التلاعب بالسعر الذي حددته المالية والبنك المركزي.

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