المفوضية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، وضعها نماذج لأوراق الاقتراع، فيما أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل.



وذكرت الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "المفوضية وضعت توقيتات وجداول زمنية استعدادا لاجراء الانتخابات في تاريخها المحدد 10-10-2021".

وأوضحت، أن "المفوضية باشرت منذ شهر كانون الثاني الماضي بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلا عن استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين".

وأشارت الى، "وضع النماذج لورقة الاقتراع، الى جانب الموافقة على الشركة الفاحصة، مبينة أن "هنالك تدريبا وتعاونا من قبل شركة ميرو الكورية في تدريب الموظفين على آلية صيانة وتأهيل الأجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات".